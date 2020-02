Premio Giorgio Di Ponzio, un riconoscimento alla Taranto più bella

La quotidianità che diventa esempio, il gesto spontaneo che educa, il bello che vince sul brutto. E’ questa la filosofia del premio “Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza”, ideato e realizzato dalle associazioni GiorgioForever e Giustizia per Taranto. La cerimonia di consegna si è svolta al cinema teatro Orfeo in una serata, di impegno e di testimonianza, ma anche di spettacolo e divertimento, presentata dal giornalista Gianmarco Sansolino.

Il riconoscimento è intitolato a Giorgio, ragazzo sorridente che voleva rendere migliore la sua città, stroncato prematuramente da un male incurabile. Simbolo ed emblema, suo malgrado, di una comunità che combatte contro i veleni che causano “malattie e morte”. Una comunità che vuole fermare la devastazione sanitaria e ambientale per scrivere una nuova pagina di sviluppo sociale, economico e culturale.





Da qui l’idea di premiare dieci persone protagoniste di azioni virtuose indicate e segnalate durante un contest svoltosi nei giorni scorsi. “Vogliamo stimolare la fiducia nel cambiamento e dare esempi concreti alla nostra comunità”, hanno spiegato Carla Luccarelli, Angelo Di Ponzio e Stefania Petaro, a nome delle associazioni che hanno organizzato l’evento. Durante la serata si è svolto lo spettacolo “Solo Solo” di Gianni Ciardo ed è stato proiettato il trailer del film “Nel girone dei dannati” del filmaker Luciano Manna. La pellicola sarà presentata il prossimo 29 aprile ed è incentrata sulla vicenda Ilva-ArcelorMittal.

Questi i nomi dei premiati: Francesca Boccardi, insegnate impegnata a spiegare ai suoi alunni il rispetto per l’ambiente; Calogero Cangialosi lavora all’ospedale militare ed accompagna i visitatori tra le bellezze archeologiche lì custodite; Antonio Carnazza e Francesco Caprino, due infermieri che uniscono grande umanità e indiscussa professionalità; Saverio Collura da tempo ripulisce piazze e luoghi pubblici della città, silenziosamente con grande volontà e buon esempio; Luisa Coppola per la sua vicinanza agli ultimi; Luisa Lincesso, volontaria nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Taranto; Fabio Mongelli imprenditore della green economy; Fra Francesco Zecca per il suo impegno per cambiare Taranto; Annabella Doro imprenditrice attenta a soluzioni etiche ed ecologiche. [Credits: la foto a corredo di quest’articolo è tratta dalla pagina Facebook dell’associazione Giorgio Forever]