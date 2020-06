Prisma, il quinto tassello per Di Pinto arriva da Cuba

Schiacciatore, classe ’86, 200 cm di altezza, Williams Padura Diaz è un esperto della rete e farà al caso della Prisma Taranto nel prossimo campionato in A2.

“Giocatore di carisma e spessore – commentano dalla società tarantina che due settimane fa ha rilevato il titolo da Castellana – si aggiunge ad un gruppo di uomini importanti. Grinta, determinazione e leadership, oltre alle notevoli doti tecniche, le sue caratteristiche principali: un identikit che si sposa, perfettamente, col nuovo progetto tecnico della squadra tarantina”.





Fratello di Angel Dennis, ha giocato a pallavolo a Cuba prima di approdare in Italia nel 2007. Inizia nelle fila del Caviago (RE) in Serie B1, dove ottiene subito la promozione in A2. Nel 2010 si trasferisca al Corigliano fino al 2013, prima di approdare al Volley Monza dove ottiene il salto dalla A2 alla massima serie tramite la vittoria dei playoff. In Brianza rimane fino al 2015, poi l’avventura estera nel Qatar Police Team prima del ritorno, in Italia, in quel di Siena. Roma, Spoleto e Santa Croce sul suo cammino. Ha vinto due volte la Coppa Italia di A2.