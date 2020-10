Prisma Taranto, due tesserati positivi. Rinviata la gara con Reggio Emilia

La Prisma Taranto Volley ha comunicato “la positività al Covid-19 di due propri tesserati, evidenziata dai risultati pervenuti oggi pomeriggio relativi all’esame dei tamponi. I due tesserati positivi si trovano in isolamento come da protocollo”.

Tutto il gruppo squadra è stato immediatamente posto in isolamento, evidenziano dalla società rossoblu. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà ovviamente il monitoraggio clinico dei tesserati risultati positivi.





“Pertanto, come da comunicazione pervenuta dalla Lega Pallavolo Serie A, il match in programma domenica 1 novembre 2020 contro la Conad Reggio Emilia, valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca, è stato rinviato a data da destinarsi”.