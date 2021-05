Prisma Taranto, ecco Brescia, l’avversaria finale sulla strada della serie Superlega

Sarà la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia l’avversaria della Prisma Taranto nelle finali playoff per la promozione in Superlega. La squadra di coach Zambonardi si è aggiudicata per 3-1 la serie delle semifinali contro l’Emma Villas Aubay Siena, raggiungendo la squadra di coach Di Pinto all’ultimo atto della competizione.

L’assalto alla Superlega inizierà mercoledì 12 maggio dal PalaMazzola, con inizio alle ore 18.00; domenica 16 maggio (ore 17.00) si replicherà in terra lombarda mentre gara-3 sarà disputata mercoledì 19 maggio (ore 18.00) nella città dei due mari. L’eventuale gara-4 sarà giocata, invece, domenica 23 maggio (ore 17.00) al Centro Sportivo San Francesco; la “bella” è prevista domenica 30 maggio (ore 20.30), a Taranto, con eventuale diretta televisiva sulle reti di Rai Sport.





IL CALENDARIO DELLE FINALI PLAYOFF

12/05/21 h 18.00: Gara-1 Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

16/05/21 h 17.00: Gara-2 Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – Prisma Taranto

19/05/21 h 18.00: Gara-3 Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

23/05/21 h 17.00: Eventuale Gara-4 Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – Prisma Taranto

30/05/21 h 20.30: Eventuale Gara-5 Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia (Diretta Rai Sport)