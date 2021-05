Prisma Taranto in finale, Siena o Brescia per la sfida che vale la serie A1

La Prisma Taranto conquista la finale playoff per la promozione in A1 di volley. Al PalaMazzola, la squadra di coach Di Pinto si aggiudica per 3-0 gara-3 delle semifinali (28-26, 25-16, 25-18) contro la BAM Acqua San Bernardo Cuneo. (foto Aurelio Castellaneta). Il sestetto di Vincenzo Di Pinto attende la vincente tra la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e l’Emma Villas Aubay Siena.

Ieri sera, al PalaMazzola, il coach ha operato un cambiamento rispetto a gara-2 di domenica scorsa. Taranto parte con Coscione in cabina di regia, Padura Diaz opposto, Parodi e Fiore schiacciatori, Alletti-Di Martino centrali con Goi libero. Coach Serniotti dovuto fare a meno di Galaverna, ha schierato Pistolesi in regia, opposto Wagner, centrali Codarin e Bonola, in banda Tiozzo e Preti, libero Catania. Dopo un primo set tirato, la gara non più stata in discussione.





In finale, come detto, la squadra di coach Di Pinto dovrà vedersela con la vincente tra la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e l’Emma Villas Aubay Siena: i lombardi sono in vantaggio per 2-0.

PRISMA TARANTO- S. BERNARDO CUNEO 3-0 (28-26, 25-16, 25-18)

PRISMA TARANTO: Fiore 12, Coscione 3, Parodi 8, Alletti 9, Cottarelli 0, Padura Diaz 16, Gironi 2, Goi (L) 0, Persoglia ne, Hoffer ne, Cominetti ne, Cascio (L) ne, Di Martino 11. All.: Di Pinto.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Gonzi ne, Codarin 2, Tiozzo 12, Bisotto 0, Bonola 0, Pistolesi 2, Wagner 6, Catania (L) 0, Preti 6, D’Amato ne, Chiapello 0, Sighinolfi 2. All.: Serniotti.

ARBITRI: Guarneri-De Sensi.NOTE: Durata set 31’, 23’, 29’.