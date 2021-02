Prisma Taranto, parte la caccia alla Coppa Italia

Comincerà dal PalaMazzola l’avventura per la Prisma Taranto nellaCoppa Italia A2/A3.

La squadra ionica affronterà, nei quarti di finale la Delta Group Rico Carni Porto Viro. L’incontro tra le due formazioni sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A (link: https://youtu.be/4MLiTfpyp1c ), domani alle 17.





QUI TARANTO. Gli uomini di coach Di Pinto hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto, alle spalle dell’Agnelli Tipiesse Bergamo, a 24 punti, frutto di 7 vittorie e 4 sconfitte. La società ionica – che domenica scorsa non è scesa in campo nel big-match contro la capolista a causa di alcuni atleti positivi al Covid-19 – partecipa per la prima volta alla Del Monte Coppa Italia A2/A3, formula adottata dalla Lega Volley dalla stagione sportiva 2019/2020.

Diversamente dalla sfida di campionato, “la Prisma Taranto scenderà sul parquet del PalaMazzola nell’incontro dei quarti di finale contro Porto Viro: il regolamento imposto dalla Lega Pallavolo Serie A non prevede, infatti, il rinvio di manifestazioni sportive, come Coppa Italia o playoff, per cause afferenti al Covid-19. Per questo motivo, la squadra tarantina non potrà sottrarsi alla partecipazione all’incontro”, spiegano dalla società.La Prisma Taranto si prepara ad affrontare questo mini-torneo con l’intento di portare a casa la Coppa.

Il PORTO VIRO

Prima forza del campionato al termine del girone d’andata del campionato di Serie A3 – Girone Bianco, la squadra di Massimo Zamborin giunge in riva allo Ionio per giocarsi tutte le sue carte. La squadra veneta, già vincitrice del Girone Bianco lo scorso anno, si candida per essere una delle protagoniste nel campionato cadetto: una formazione esperta che è giunta al giro di boa con 11 vittorie su 11 incontri disputati.

ALBO D’ORO

