Prisma Taranto, ai quarti playoff c’è Cantù: il programma

Sarà la Pool Libertas Cantù di Matteo Battocchio l’avversaria della Prisma Taranto nei quarti di finale playoff della serie A2.

Il sestetto lombardo si è imposto per 3-0 nella gara-2 degli ottavi contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Duqnue, acquisisce – dopo questo successo in terra toscana – il pass per il turno successivo.





Gara-1 tra la Prisma Taranto e la Pool Libertas Cantù domenica prossima, 11 aprile (ore 18) al PalaMazzola. Gara-2 fissata per mercoledì 14 aprile (ore 20.30). L’eventuale gara-3 domenica 18 aprile (ore 18) di nuovo al PalaMazzola di Taranto (foto di Aaurelio Castellaneta)