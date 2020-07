Prisma, tutti i nomi in campo. Così il volley tarantino giocherà in A2

Coach Di Pinto avrà a disposizione un roster che si presenta ricco di esperienza e giovani talenti. Prisma Taranto si prepara ad affrontare la serie A2 di volley.

Ecco il quadro tecnico completo:





I quadri societari

Ad affiancare il presidente Tonio Bongiovanni ci saranno Elisabetta Zelatore in qualità di vicepresidente, Antonio Laforgia, direttore generale,l’ avv. Raffaele Di Ponzio, consigliere d’amministrazione, e il dott. Mario Tagarelli, responsabile dell’area economico-fiscale del club. Stefano De Luca, ex presidente della Fipav Taranto, è il Segretario Generale del club. Lo affiancheranno Felice Pagano, Vittorio Pagano, Vincenzo Franciosa e Francesco Chiaradia. L’area marketing è afidata a Umberto Boschi.

Pubbliche relazioni ad un gruppo di lavoro composto da Francesco Ripa, Giuseppe Bongiovanni, Virgilio Pantile e Alfredo D’Angiulli. Ciro Spagnulo, Carmelo Sindaco e Gaetano Tortorella si occuperanno della logistica.

Staff medico-sanitario

Il coordinatore dello staff medico del club sarà il dott. Giuseppe Tombolini, presidente nazionale di Antoi Ets e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bari. La Prisma si avvarrà inoltre del contributo del dott. Vincenzo Sansolini, medico specialista in Ortopedia. Entra nel gruppo il dott. Mario Ortino, laureato in Diagnostica per immagini e Radioterapia, nonché specialista in Ecografia. Quindi, Francesco Settembrini, medico laureato in nutrizione nello sport presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia. Nel staff anche Salvatore Fumarola farà parte dello staff della Prisma Taranto: dopo la laurea in Fisioterapia, conseguita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, si è diplomato nel ruolo di osteopata. Infine, e non per ultimi, Aldo Portulano, fisioterapista, Aldo Alfieri, Fernando Bongiovanni e Vito Borraccia “appartenenti allo stesso storico gruppo di lavoro” sottolineano dalla società.