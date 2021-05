Progetto Fuori dall’orto, dal carcere di Taranto le insalate per Banco Alimentare

Giunge a conclusione il progetto “Fuori dall’orto”, promosso all’associazione “Noi e Voi” onlus insieme all’Amministrazione penitenziaria di Taranto. Il percorso, iniziato nell’estate del 2019, ha coinvolto 15 detenuti del carcere Magli in misura alternativa che, per l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, hanno potuto svolgere attività formativa all’esterno della struttura.

E così un primo cancello lo hanno varcato, andando a piantare cipolla, insalata, finocchi, sedano, nel terreno che circonda il carcere. Il raccolto poi lo hanno donato al Banco Alimentare, per aiutare chi non ce la fa.





Una storia di successo, nonostante le complicazioni logistiche causate dal Covid19. “Si è trattato di un corso teorico-pratico su come si realizza un orto – spiega il presidente dell’associazione Noi e Voi onlus, don Francesco Mitidieri – dalle tecniche di impianto ai sistemi di irrigazione, le stagioni, i tempi di semina e di coltura. Nella parte teorica, che ha coinvolto 4 docenti, sono stati fatti anche piccoli esperimenti nei vasi.

Poi quanto imparato è stato riportato alla pratica, proprio sul terreno messo a disposizione dalla direzione penitenziaria. Nonostante la pandemia, siamo riusciti ad arrivare alla fine e siamo contenti che pur essendo stato pensato per una decina di persone, il progetto in realtà sia riuscito ad

appassionarne 15, andandosi ad integrare con altre attività, portate avanti già autonomamente dall’istituto penitenziario”.

“Fuori dall’orto” rientra nel bando “Puglia capitale sociale 2.0” e ha coinvolto professionisti del settore, come Marcella Candelli, dottore agronomo, uno dei 4 docenti.

Un progetto con una finalità anche solidale: donare il raccolto a chi ne ha bisogno. “Da tempo abbiamo iniziato una collaborazione con la casa

circondariale di Taranto – spiega Luigi Riso, responsabile regionale del Banco Alimentare – perché a tanti venga data la possibilità di reintegrarsi all’interno della società”.

Il progetto porta a casa altri due importanti risultati: la possibilità per uno dei partecipanti di ottenere una borsa lavoro finanziata dall’UEPE

(Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, ndr) per lavorare in agricoltura nella cooperativa omonima “Noi e Voi” e l’acquisto di attrezzature per proseguire l’attività dell’orto, oltre i tempi dettati dal finanziamento regionale.

“Abbiamo acquistato pompe che portano l’acqua – ha spiegato don Francesco Mitidieri – ripristinato l’impianto di irrigazione, un lavoro svolto

dagli stessi corsisti sulla base delle conoscenze acquisite, comprato macchinari e tutto il necessario per proseguire e ringraziamo vivamente la direttrice della casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassari, per aver creduto in noi e aver sposato con entusiasmo il progetto”.