COVID: EMILIANO REVOCA ORDINANZE 74 E 78. IN PUGLIA SI APPLICANO LE MISURE PREVISTE DAL GOVERNO PER LA ZONA ROSSA

Il presidente della Regione Puglia ha revocato con effetto immediato le disposizioni di cui all’Ordinanza n.74/2021 e Ordinanza n. 78/2021. In Puglia si applicano quindi le misure previste dal Governo per le regioni collocate in zona rossa, in particolare sulla scuola, salvo provvedimenti più restrittivi adottati dai sindaci (fonte Regione).