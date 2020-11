Puglia, 1 positivo ogni 4 tamponi. Ecco il bollettino Covid di oggi: 40 decessi

Dal bollettino di oggi risultano poco meno di 4000 tamponi effettuati e quasi 1000 positivi riscontrati.



Aggiornamento covid lunedì 23 novembre. In Puglia sono stati registrati, come detto, 3.869 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 980 casi positivi: 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.





Sono stati registrati 40 decessi: 20 in provincia di Bari, 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 723.172 test.

11.288 sono i pazienti guariti.

31.979 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 44.487, così suddivisi:

17.296 nella Provincia di Bari;

5.020 nella Provincia di Bat;

3.061 nella Provincia di Brindisi;

10.336 nella Provincia di Foggia;

3.404 nella Provincia di Lecce;

5.059 nella Provincia di Taranto;

309 attribuiti a residenti fuori regione,

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/whL7c