Puglia, alto indice di contagio: ecco la statistica. Bisogna fare più tamponi, prescrizioni a parte

“Coronavirus, l’indice di contagio regione per regione: solo l’Umbria è sotto la soglia di 0,2, Lombardia sotto la media. Le stime dell’Iss: solo una regione sotto la soglia di 0,2 ipotizzata per autorizzare i trasferimenti tra territori. «Meno contatti, più immuni: ecco come cambia R0”. Così il Corriere della Sera lancia oggi il suo dossier, con tanto di tabella.

L’indice R0 (erre con zero), anche se l’Istituto Superiore di Sanità preferisce oggi chiamarlo RI, misurava già da fine febbraio il numero medio di casi generati da un infettore. Per avere un’idea, durante il picco al Nord il tasso era di 1 a 3 (una persona positiva ne contagiava in media tre). L’indice Rt tiene conto del tempo. Quando l’indice scende sotto l’uno, il contagio diminuisce. La Puglia è adesso a 0,78, a due passi da 1 che potrebbe significare nuovo lockdown. La classifica pubblicata dal Corriere della sera (guarda) rivela come la regione sia ben più a rischio di quelle del nord (tranne il Piemonte, terzo alle spalle della Puglia in questa classifica allarmante). E’ una statistica, dunque, da non sottovalutare. Occorrerebbe aumentare i tamponi (è accertato ormai che più si cerca e più si trova, dunque meglio e in tempo si previene) incrementando la percentuale relativa alla popolazione residente, anche alla luce dei rientri delle ultime ore (più di 2000 dal 4 marzo, certificati). E vanno intensificati i controlli, perchè l’attenzione sembra stia calando..