Puglia, l’appello dei medici: contagi in aumento, nuove restrizioni o collasso sanitario

“Il virus continua a diffondersi a una velocità preoccupante in Puglia. L’Assessore Lopalco chieda subito al governo di rendere la Puglia regione rossa”. E’ questo l’appello lanciato da Filippo Anelli in qualità di presidente dell’Ordine dei medici di Bari a fronte dei dati epidemiologici della Puglia, che continuano a salire nonostante le misure restrittive.

Anelli è anche presidente della federazione nazionale dell’ordine dei medici e in questa veste nei giorni scorsi aveva chiesto un lockdown generalizzato per tutto il Paese. Secondo Anelli “i numeri rilevano come nell’ultima settimana (9-15 novembre) ci siano stati 8.737 nuovi casi, con un incremento giornaliero medio di 1.248, contro i 7.075 nuovi casi e una media giornaliera di 1011 della settimana precedente. Il totale dei ricoverati passa da 5.284 della settimana precedente agli attuali 8.120 (+ 2.836), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 754 a 1.053 (+299). Crescono anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono saliti da 93.346 a 140.093 (+46.747)”.





“Le restrizioni adottate non riescono ad arginare la diffusione del virus. Con questi ritmi di crescita rischiamo il collasso del sistema. Urge adottare subito misure più restrittive”, conclude Anelli.