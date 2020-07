Puglia, quattro nuovi positivi al covid

Aggiornamento covid venerdì 10 luglio 2020. In Puglia sono stati registrati 2018 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

Sono risultati positivi 4 casi: 3 casi residenti in provincia di Lecce, 1 caso residente in provincia di Bari, NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 198088 test. Sono 3922 i pazienti guariti. 72 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540: 1.493 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 660 nella provincia di Brindisi; 1.169 nella provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database); 525 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto); 30 attribuiti a residenti fuori regione.





Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/scZNs