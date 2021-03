Puglia, zona rossa fino a Pasquetta? Probabili ulteriori restrizioni

Sale l’Rt in Puglia, si tratta dell’indice di velocità di trasmissione del Covid adesso a quota 1,24 (rilevamento Iss-ministero Salute settimana 8-14 marzo)

La Puglia e altre nove regioni presentano «un livello di rischio alto». La zona rossa potrebbe perdurare sino a tutta Pasqua, la conferma dovrebbe arrivare la prossima settimana. Dunque, la regione andrebbe ben oltre l’attuale limite fissato del 27 marzo (poi il week end successivo di Pasqua sarà rosso per l’intera Italia). Emiliano ha intanto annunciato che la Regione sta «ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal Governo nella zona rossa». Indice Rt nazionale adesso a quota 1,16. preoccupa la situazione dei ricoveri, in 13 regioni è stata superata la soglia critica in terapia intensiva e in area medica. Quanto alle variazioni di fascia, il Molise dovrebbe passare in arancione così come la Sardegna (attualmente in fascia bianca).





Rt nelle regioni

Sono 16 le regioni con un Rt superiore alla soglia 1. Dati settimana 8-14 marzo.

Abruzzo 0.95

Basilicata 1.25

Calabria 1.36

Campania 1.65

Emilia Romagna 1.18

Friuli Venezia Giulia 1.42

Lazio 1.09

Liguria 1.06

Lombardia 1.16

Marche 1.19

Molise 0.89

Piemonte 1.33

PA Bolzano 0.59

PA Trento 0.91

Puglia 1.24

Sardegna 1.08

Sicilia 1.05

Toscana 1.09

Umbria 0.93

Valle d’Aosta 1.42

Veneto 1.25