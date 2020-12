Qualità della vita, Taranto e la Puglia in fondo alla classifica del Sole 24Ore

Posizioni da fondo classifica per le province pugliesi nell’indagine annuale sulla qualità della vita pubblicata da “Il Sole 24ore”. L’edizione 2020, non poteva non risentire degli effetti della pandemia sull’economia, sulla salute, sul benessere. La prima posizione quest’anno è occupata da Bologna, seguita da Bolzano, Trento, Verona, Trieste, Udine. Nelle prime dieci c’è Cagliari. Maglia nera è la provincia di Crotone al 107° posto.

La prima provincia pugliese è Bari, al 72° posto (67 nel 2019). Lecce occupa l’83° posizione (82 nel 2019), Brindisi 88° (87 nel 2019), Taranto 96° posto (92 nel 2019), BAT 97° (76 nel 2019), fanalino di coda è Foggia 100esima in classifica (105 nel 2019). La provincia ionica, quindi, perde quattro posizioni scivolando ancora più in basso. L’indagine del Sole 24Ore sulla qualità della vita si tiene da 31 anni. Nella prima edizione, datata 1990, Taranto occupava l’88° posto.





L’indagine è suddivisa in sei macroaree, ecco le prestazioni di Taranto: ricchezza e consumi 86°, ambiente e servizi 96°, giustizia e sicurezza 47°, affari e lavoro 103°, demografia e società 61°, cultura e tempo libero 80°. Eco il link per il report completo pubblicato da “Il Sole 24Ore”