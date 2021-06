Questo è il Moscati, il liceo di Grottaglie presenta il suo annuario

Questo è il Moscati. Sì intitola così la manifestazione di fine anno del Liceo Moscati di Grottaglie, diretto dalla dalla prof Anna Sturino. Domani, nel corso di una serata all’aperto, con animazione degli studenti, sarà presentato l’Annuario 20/21. L’appuntamento è per le 18 al Parco della Civiltà di Grottaglie.

Tempo di bilanci, soprattutto per la scuola, dopo un anno e mezzo di collegamenti a distanza e aule vuote. I ragazzi hanno voglia di raccontare e raccontarsi. Lo hanno dimostrato partecipando con senso operativo al progetto Pon “giornalismo ed editoria” grazie al quale hanno prodotto il loro Annuario. Sono stati guidati dagli esperti Francesco Friuli di Studio100, Antonio Mandese della libreria e casa editrice Mandese e Angelo Di Leo della Ringhiera. “Una scommessa vinta su un progetto interrotto il 4 marzo 2020 – ricorda la prof Evelyn Zappimbulso in una nota del liceo – quando da Roma imponevano la sospensione in tutte le scuole di Italia delle lezioni in presenza”.





Ai primi segnali positivi dello scorso aprile, le docenti referenti Evelyn Zappimbulso, Marilena Cavallo e Marina Di Serio hanno sondato la volontà degli studenti che hanno risposto più che positivamente. Ed ecco il loro lavoro.

Un testo che narra i giorni di Scuola, i diciottesimi a distanza, l’attesa del lievito nelle case, la musica compagna dei giorni sospesi, la voglia di capire e ribellarsi, di ballare nonostante tutto. Un prodotto editoriale scritto da penne giovani, inesperte e per questo vere. L’Annuario del Liceo Moscati non è solo un “libro di visi” tra banchi, reali o virtuali. È innanzitutto la voce degli studenti. Le loro emozioni, le loro aspettative, la loro Scuola.