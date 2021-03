Radio Music Cafè, Maurizio Gravina torna ai microfoni

Il primo amore non si scorda mai. Per Maurizio Gravina, infatti, la radio resta una grande passione. Il dj tarantino, dopo una lunga assenza dai microfoni, torna a diffondere musica via etere.

Si intitola “Radio Music Cafè”, il programma condotto da Gravina, ogni giorno, dalle 15 alle 17, su Radio Cittadella, a partire da lunedì 8 marzo.





“Due ore all’insegna della buona musica – dice Gravina presentando la striscia quotidiana – durante le quali proporrò i generi a me più affini: dal nufunk al classic rock, fino alla nu disco. Il tutto condito da curiosità e lifestyle”.