Radio1 Rai partner del Cinzella Festival 2021

Radio1 Rai sarà il media partner dell’edizione 2021 del Cinzella Festival, in programma alle Cave di Fantiano, a Grottaglie (Taranto), dal 10 al 15 agosto. L’annuncio è stato dato con un post sulla pagina Facebook del Festival di musica e cinema di cui è direttore artistico l’attore Michele Riondino.

“La partnership con una realtà storica della radiofonia italiana – si legge – nasce da quella che fin dalla prima edizione del Cinzella Festival è una nostra ambizione: far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio e incentivare la conoscenza delle buone pratiche ambientali in atto in Puglia e più in particolare nel tarantino”.





Cinzella è organizzato dall’associazione culturale Afo6, in collaborazione con Apulia Film Commission, Radar Concerti e Astarte. “Il festival – sottolineano gli organizzatori – è eco-friendly e si avvale da tempo del supporto di importanti stakeholder che abbracciano un progetto concreto di visibilità del nostro territorio a livello nazionale e non solo. Una visibilità ad ampio raggio e di qualità proprio grazie al prezioso sodalizio con Radio1 Rai che sarà presente al Cinzella Festival per raccontarvi le nostre giornate di musica, cinema e talk”.