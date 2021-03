RaiNews24, stasera Spotlight racconta i desaparecidos

Stasera alle 21.30 Rainews 24 trasmette una puntata di “Spotlight”, sarà dedicata ai desaparecidos.

Il titolo è “I 600 corpi, l’identità cancellata dei desaparecidos” di Maria Elena Scandaliato e Alessandra Solarino (coproduzione con Telam, l’agenzia di stampa di Stato Argentina). Stasera la Rai propone alcune storie che hanno dell’incredibile.. ma che incredibili purtroppo non sono.





La tragedia dei desaparecido conta migliaia di morti. In Argentina, l’EAAF, l’Equipo de Antropologia Forense, ha recuperato 1500 corpi nelle fosse comuni, ne ha identificati 850 grazie al DNA. Altri 600 corpi sono ancora senza nome. Tra questi potrebbero esserci 65 italiani, scomparsi nel nulla in quei giorni di feroce dittatura militare. Spotligh, I 600 corpi, va in onda alla vigilia del 24 marzo, 45esimo anniversario del colpo di stato militare in Argentina, giorno in cui si celebrano gli oltre 30 mila desaparecidos, scomparsi durante la dittatura dal 1976 al 1983.