Raoul Bova presenta il suo libro a Taranto

Raoul Bova a Taranto. L’attore sarà nel capoluogo ionico per presentare il suo libro “Le regole dell’acqua – il nuoto e la vita” (ed. Rizzoli) in cui l’artista si racconta, dal cinema alla sua vita personale, passando per l’esperienza sportiva che ha segnato profondamente il suo vissuto. L’appuntamento organizzato dal Comune di Taranto e dalla libreria Mondadori Bookstore di Taranto è al Teatro Fusco, giovedì 29 ottobre alle ore 18:00 (apertura sipario ore 19:00).

Dopo i saluti di Fabiano Marti, vicesindaco e Assessore alla Cultura e allo Sport e di Lelio Miro, presidente della Banca di Taranto BCC Credito Cooperativo, l’attore e regista Raoul Bova dialogherà con lo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, promotore culturale dell’iniziativa.





I posti sono limitati a causa delle norme anti Covid19 disposte dal DPCM che regola gli eventi nei teatri. L’accesso alla presentazione sarà contingentato esibendo all’ingresso del teatro un pass d’accesso prioritario che si può ricevere con l’acquisto del libro “Le regole dell’acqua” esclusivamente presso il Mondadori Bookstore di via De Cesare a Taranto a partire da sabato 24 ottobre.