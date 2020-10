Rapporto denunce-reati commessi, la classifica dell’indice di criminalità nelle città

In questa top ten del Sole14 ore, riguardante le province a più alto tasso di criminalità, svettano Bologna (4ª), Torino (5ª) e Roma (6ª). In retrovia spiccano Verbano Cusio Ossola (84ª con un +11,6%) e Sondrio (102ª, +8,3%). Si tratta di graduatorie redatte con dati ufficiali e dunque basata sulle denunce presentate (Taranto nella classifica generale è 72esima, guarda il dettaglio per reato denunciato).

Triste il primato pugliese Barletta Andria Trani in testa per furti d’auto. Napoli al primo posto per il numero di rapine, Trieste per le frodi informatiche, Matera per gli incendi. Isernia è prima per estorsioni denunciate (+71,4%), mentre Bologna per violenze sessuali (+18,5%).





Questo ed altro nella classifica resa dal Sole24 Ore, si reiferisce ai dati del 2019 (qui)