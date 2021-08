Ravenna, Rapone e Tinti: Please stand up, ultimo atto a Crispiano

Venerdì 6 agosto a Crispiano va in scena l’ultimo atto della rassegna di stand-up comedy Please Stand Up. E sarà un gran finale, visto che sul palco della masseria Quis ut Deus saliranno ben tre comici: Luca Ravenna, Stefano Rapone e Daniele Tinti.

Si tratta di tre nomi di punta della nuova comicità italiana, molto amati dal pubblico: questa estate vanno in giro per l’Italia con il loro “SummerTrip”, un singolare show in cui i tre si esibiscono in successione. Ognuno con un proprio monologo…





I ticket sono esclusivamente in prevendita al seguente link: https://bit.ly/SummerTrip21. I posti sono limitati nel rispetto delle normative anti Covid-19. L’apertura porte è alle 19, l’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30. I partecipanti alla serata dovranno esibire all’ingresso il Green Pass Covid-19, come da Decreto Legge in vigore proprio dal 6 agosto. La rassegna è organizzata da The Comedy Club, in collaborazione con le associazioni del territorio Volta la carta e Why Fai.