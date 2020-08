Recupero di un naufrago a Marina di Ginosa, ma è un’esercitazione

Recupero in mare di un naufrago a Marina di Ginosa… ma è un’esercitazione. Il Comune infatti rende noto che il 20 agosto 2020, dalle 10 alle 13 (riserva 21 agosto 2020), si svolgerà un’attività di addestramento di recupero naufrago in mare.



E’ previsto l’impiego di uno elicottero e di un gommone nella zona di mare ricompresa tra Lido Camping e Lido Perla a Marina di Ginosa. Pertanto, con Ordinanza Sindacale n.55, è stata disposta l’interdizione a chiunque si trovi sulla spiaggia libera, nel tratto compreso per l’esercitazione, dalle 06 alle 13 del prossimo 20 agosto. Il divieto resterà comunque in vigore fino a cessate esigenze per lo svolgimento in sicurezza dell’esercitazione da parte della Marina Militare, insieme all’’ associazione di volontariato CB Help 27 di Ginosa.