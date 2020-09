Referendum, vince il Sì. Così l’affluenza alle urne in Puglia e a Taranto

Primi responsi dalle urne. Innanzitutto il Referendum sul taglio dei Parlamentari. Vince il Sì, come ampiamente previsto, con una percentuale che al momento (a scrutinio ancora in corso: 53942 su 61622) si aggira sul 70%.

Votanti in Puglia per il Referendum (Fonte: Ministero dell’Interno)

Per il Referendum in Italia ha votato il 53,85% degli aventi diritto. In Puglia l’affluenza è stata maggiore: 61,91%. Nel dettaglio delle province pugliesi, quella che ha registrato la maggiore percentuale di votanti è la provincia di Lecce con 65,78; seguono Bat 63,94%, Bari 62,03%, Brindisi 60,22%, Foggia 59,18%, Taranto 58,92%. Nel capoluogo ionico i votanti per il Referendum sono stati ancora di meno: 52,73%.





Votanti in Puglia per le Regionali (Fonte: Ministero dell’Interno)

Per le elezioni regionali, in Puglia ha votato complessivamente il 51,19. La provincia più virtuosa è stata la Bat con55,82%. A seguire Brindisi 55,61%, Lecce 51,98%, Bari 50,04%, Taranto 48,98%, Foggia 48,84%. Sempre per le regionali, nello specifico della provincia di Taranto, nel capoluogo ionico si è recato alle urne il 42,31%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Avetrana 31,63%; quello con l’affluenza più alta è Montemesola con 79,92%.

Votanti Comunali provincia di Taranto (Fonte Ministero dell’Interno)

Tre comuni della provincia di Taranto hanno votato anche per le elezioni comunali: Laterza dove ha votato l’8046%, Manduria 73,79%, Montemesola 79,90%.