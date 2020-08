Regionali 2020, tutte le liste a supporto degli otto candidati alla presidenza

(foto repertorio) Liste presentate. Per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese si voterà il 20 e 21 settembre prossimi, in concomitanza con il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Ci sono 8 aspiranti alla presidenza e più di mille concorrenti ad un posto da consigliere regionale.

Michele Emiliano, presidente uscente, è supportato da 15 liste (centrosinistra). Raffaele Fitto conta su 5 liste (centrodestra). Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle) si presenta anche con l’appoggio di una lista civica. Per Ivan Scalfarotto ci sono Italia VivaAzione e +Europa. Una lista a testa per Mario Conca, D’Agosto, Bruni e Cesaria. Ecco tutte le liste. (qui simboli liste e candidati collegio per colegio, su base provinciale)





Per MICHELE EMILIANO

Senso civico

Con Emiliano

Sud indipendente Puglia

Partito democratico

Partito animalista

Partito del Sud

Liberali

Popolari con Emiliano

Sinistra alternativa

Italia in comune

Emiliano sindaco di Puglia

Puglia solidale e verde

Pensionati e invalidi

PPA – partito Pensiero e Azione

Democrazia Cristiana

Per RAFFAELE FITTO

Fratelli d’Italia

Lega Salvini Puglia

Forza Italia

La Puglia Domani

Nuovo PSI – Unione di Centro

Per ANTONELLA LARICCHIA

Movimento 5 Stelle

Puglia Futura

Per IVAN SCALFAROTTO

Italia Viva

Scalfarotto Presidente

Lista Futuro Verde

Per MARIO CONCA

Cittadini Pugliesi – Conca Presidente

Per NICOLA CESARIA

Lavoro – Ambiente – Costituzione

Per PIERFRANCO BRUNI

Fiamma Tricolore

Per ANDREA D’AGOSTO

RI – Riconquistare l’Italia