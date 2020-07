Regionali Puglia, 14 liste per Emiliano

Si voterà a settembre, probabilmente il 20 e 21. Per la presidenza della Puglia il centrosinistra schiera l’uscente Michele Emiliano, vincitore delle primarie. Per adesso sono sei gli aspiranti alla poltrona di governatore.

Scendono infatti in campo Raffaele Fitto (già presidente tra 2000 e 2005, centrodestra), Antonella Laricchia (M5S), Mario Conca (consigliere regionale ex M5S, “Cittadini Pugliesi”) e Ivan Scalfarotto (Italia Viva). Il Movimento Sociale Italiano-Fiamma Tricolore sara’ presente alle Regionali in Puglia e dovrebbe candidare Piefrano Bruni, scrittore tarantino (di origini calabresi) già vicepresidente della Provincia ionica e assessore alla Cultura negli Anni Novanta.







Intanto, Emiliano questa mattina a Bari (guarda) ha presentato i quattoridici simboli che lo affiancheranno sulla scheda: Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Sud indipendente, Pd, Emiliano sindaco di Puglia, Italia in Comune, Partito animalista, Democrazia cristiana, Puglia solidale e Verde, Sinistra alternativa, Pensionati e invalidi, I liberali, Partito del Sud.