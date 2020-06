Regionali Puglia, Fitto candidato presidente del centrodestra

Il centrodestra ha deciso: è Raffaele Fitto il candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Puglia. L’annuncio è stato dato con una nota congiunta da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il centrodestra ha definito anche le altre candidature: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana.

Fitto, attualmente eurodeputato, è già stato presidente della Regione Puglia nel quinquennio 2000/2005. Alla scadenza del mandato fu ricandidato ma venne sconfitto dalla coalizione di centrosinistra guidata da Nichi Vendola. Si va componendo, quindi, il quadro dei contendenti in Puglia.





Concorrente dell’uscente Michele Emiliano in corsa per il centrosinistra, non sarà solo Fitto. Già annunciate le candidature di Antonella Laricchia del M5S e di Ivan Scalfarotto Italia Viva, Più Europa. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta dalla pagina ufficiale Facebook di Raffaele Fitto)