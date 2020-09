Regione Puglia, ecco i risultati definitivi. Taranto elegge 8 consiglieri

Borraccino tradito dalla matematica (sbarramento del 4 per cento superato di poco ma il seggio non scatta). La Lista Senso Civico non conquista nemmeno un posto in Consiglio e i 6500 voti dell’ex assessore non valgono la riconferma.

Mazzarano, nel Pd, è stato superato sul traguardo da Enzo Di Gregorio. Non passano nemmeno Bitetti (maggioranza) e Scalera (opposizione) nonostante la buona affermazione personale.





In Consiglio regionale la provincia di Taranto sarà dunque rappresentata da otto consiglieri: Pentassuglia e Di Gregorio (PD), Stellato (Popolari con Emiliano), Lopane (Con Emiliano), per la maggioranza. Perrini (Fratelli d’Italia), Conserva (Lega) e De Palma (Forza Italia) per la minoranza di Fitto. Infine, Galante per il Movimento 5Stelle.

Il nuovo Consiglio

Maggioranza

Oltre al Presidente eletto, Michele Emiliano:

PD

PAOLICELLI FRANCESCO 23.007 voti

MAURODINOIA ANITA 19.815

PARCHITELLI LUCIA 15.841

DE SANTIS DOMENICO 14.932

CARACCIOLO FILIPPO 11.408

CILIENTO DEBORA 6.898

AMATI FABIANO 10.407

BRUNO MAURIZIO 3.928

PIEMONTESE RAFFAELE 21.130

CAMPO FRANCESCO 4.281

CICOLELLA TERESA 4.010

METALLO DONATO 16.830

CAPONE LOREDANA 13.871

BLASI SERGIO 13.523

PENTASSUGLIA DONATO 10.252

DI GREGORIO VINCENZO 4.510

“CON” EMILIANO

LOPALCO PIERLUIGI 14.676

TUPPUTI GIUSEPPE 2.747

LEOCI ALESSANDRO 2.019

TUTOLO ANTONIO 7.602

DELLI NOCI ALESSANDRO 17.201

LOPANE GIANFRANCO 6.663

POPOLARI CON EMILIANO

STEA GIANNI 8.754

VIZZINO MAURO 7.422

CLEMENTE SERGIO 2.595

LEO SEBASTIANO 10.976

STELLATO MASSIMILIANO 4.257

Opposizione

Oltre Raffaele Fitto:

FRATELLI D’ITALIA

PERRINI RENATO 10.172

Zullo IGNAZIO 9.945

VENTOLA FRANCESCO 8.237

CAROLI LUIGI 6.642

DE LEONARDIS GIANNICOLA 7.654

GABELLONE ANTONIO 11.737



LEGA SALVINI

BELLOMO DAVIDE 8.590

SPLENDIDO JOSEPH 5.785

DE BLASI GIANNI 8.608

CONSERVA GIACOMO 5.264

FORZA ITALIA

LACATENA STEFANO 8.885

GATTA GIANDIEGO 9.902

MAZZOTTA PARIDE 5.457

DE PALMA VITO 3.667

LA PUGLIA DOMANI

TAMMACCO SAVERIO 12.895

DELL’ERBA PAOLO 6.968

PAGLIARO PAOLO 9.245

MOVIMENTO 5 STELLE

LARICCHIA ANTONELLA 7.658

DI BARI GRAZIA 3.961

BARONE ROSA 3.602

CASILI CRISTIAN 6.127

GALANTE MARCO 2.301