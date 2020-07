Retine di plastica biodegradabili per le cozze di Taranto

L’amministrazione comunale di Taranto ha avviato un progetto di collaborazione con Novamont, azienda italiana leader nel settore delle bioplastiche. Il sindaco Rinaldo Melucci ha incontrato l’azienda che a Taranto replicherà la sperimentazione già condotta nel golfo di La Spezia: l’utilizzo di retine biodegradabili per la coltivazione dei mitili al posto di quelle di plastica tradizionale.

“Questo progetto è perfettamente in linea con il nostro percorso di transizione – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo pensato di portarlo qui e metterlo a disposizione dei produttori sani, con i quali abbiamo già avviato una ragionamento diffuso sulla tutela della cozza tarantina. I rappresentanti di Novamont hanno effettuato un sopralluogo in Mar Piccolo, accompagnati dall’assessore all’Ambiente Annalisa Adamo, rilevando come lo specchio d’acqua si presti alla sperimentazione meglio del golfo di La Spezia, proprio per le sue caratteristiche di mare chiuso e protetto.





“A breve Novamont ci comunicherà le linee guida per avviare la sperimentazione già da questo autunno – le parole dell’assessore –, nel frattempo abbiamo incassato la piena disponibilità di alcuni produttori, rappresentati da Luciano Carriero, a collaborare. A novembre, inoltre, terremo un evento a Taranto di due settimane con Slow Food, che collabora con noi alla valorizzazione della cozza tarantina, che ospiterà un workshop interamente dedicato a questa sperimentazione”.