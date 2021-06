“Ricominciamo insieme”, un ciclo di incontri sul volontariato organizzati dal Csv Taranto

Anche quest’anno il CSV Taranto propone agli enti del terzo settore del territorio, nonché agli altri attori locali pubblici e privati, una nuova edizione del Percorso di animazione per la creazione di reti “Ricominciamo insieme”.

Ricalcando l’esperienza degli anni precedenti, ma inserendo alcune interessanti novità, il percorso “Ricominciamo insieme” si articola in un ciclo di incontri “per fare rete e ripensare il futuro del volontariato”, quattro appuntamenti online che, facilitati da Comunitazione, si terranno dalle 17.30 alle 19.30 sulla piattaforma Zoom.





Le iscrizioni, il corso è completamente gratuito, devono essere effettuate – entro le ore 13.00 di giovedì 17 giugno – compilando la scheda presente sul sito www.csvtaranto,it.

Attraverso il percorso “Ricominciamo insieme”, Il CSV Taranto intende alimentare la capacità degli enti del terzo settore di collaborare tra loro e con altri attori del territorio, anche in previsione dei due strumenti di supporto che, previsti dal “Piano 2021”, lo stesso CSV Taranto proporrà prossimamente, uno finalizzato alla promozione del volontariato, l’altro alla sua formazione.

“Fare rete: nuovi paradigmi per nuove sfide”, questo è il tema dei primi due incontri del percorso, in programma venerdì 18 e lunedì 21 giugno, che hanno l’obiettivo, a partire dall’esperienza della pandemia, di stimolare nuove riflessioni sul senso della rete, delle comunità, del mutuo supporto.

La crisi che ha investito la nostra socialità nell’ultimo anno ci chiede di ripensarci, come individui e come società. Da dove ripartire, per creare nuove forme di reti? Cosa vogliamo portare con noi delle esperienze del passato? Cosa vogliamo lasciare andare? I due incontri, inoltre, hanno lo scopo di rafforzare le connessioni fra i diversi enti del terzo settore e gli altri soggetti coinvolti.

Il terzo incontro “Ripensare il volontariato”, previsto per il 9 luglio, svolgendosi in forma di open forum vedrà il coinvolgimento non solo dei partecipanti al percorso, ma anche di tutti quanti siano interessati al confronto. L’incontro servirà ad andare più in profondità offrendo, a partire dalle riflessioni emerse dagli appuntamenti precedenti, una importante occasione di dibattito a più voci sul presente e sul futuro del volontariato.

“Azioni di comunità” è il titolo del quarto e ultimo incontro che, previsto per il 20 luglio, sarà uno spazio per favorire l’emersione di nuove idee, risorse e possibili collaborazioni, per strutturare insieme, attraverso un processo di co-creazione, azioni di comunità per un nuovo presente. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa del Csv Taranto)