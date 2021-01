Riqualificazione Porta Napoli, le proposte progettuali sono 30

Taranto: Porta Napoli, 30 progetti per la riqualificazione dell’area. Parteciperanno alla fase preliminare del concorso di progettazione “Progetto di riqualificazione dei paesaggi urbani di Porta Napoli, nodo urbano strategico della Città di Taranto”.



«La quantità di partecipanti è un segno inequivocabile dell’interesse che c’è per Taranto e per il suo percorso di rinascita – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, una città che sta ritrovando la sua dimensione “europea” grazie alla ferma volontà della nostra amministrazione di programmare interventi di ampio respiro».

Le 30 proposte sono arrivate tutte entro la scadenza dei termini, il 26 gennaio, ora si procederà alla nomina della commissione giudicatrice che le valuterà per decretare quelle che passeranno alla fase successiva di valutazione.

«La commissione nominata dal Comune di Taranto – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Ubaldo Occhinegro –, sarà composta da 5 membri: un rappresentante della stazione appaltante, con funzione di presidente, un rappresentante a testa per gli ordini di Architetti e Ingegneri della provincia di Taranto, un architetto o ingegnere esperto di progetti urbani (masterplan) e un architetto o ingegnere esperto di spazi pubblici ed edifici, restauro, archeologia industriale. Siamo certi che sapranno interpretare le aspettative dell’amministrazione e individuare il progetto al contempo più ambizioso e razionale».