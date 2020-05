Ristoranti, le regole per riaprire a giugno: le proposte in un manuale

Pannelli e distanze rigorose tra i tavoli, controllo della temperatura, passaggi pedonali a senso unico all’interno della sala, segnaletica orizzontale per evitare code all’ingresso. E non solo.



Il 1. giugno prossimo i ristoratori potrebbero riaprire così, in Puglia. E’ in corso il confronto sulle proposte degli esperti, siggerimenti che potrebbero diventare norme da osservare.





Si chiama «Manuale della sicurezza» e si tratta della riapertura delle attività turistiche e culturali. Il prof Pierluigi Lopalco, l’assessore alla Cultura e al Turismo della Puglia, Loredana Capone e docenti universitari che hanno lavorato al testo ne hanno discusso con una delegazione delle associazioni di categoria e dei sidnacati di settore.

Per i ristoranti ci si avvia verso una vera e porpria rivoluzione delle abitudini: distanza di 1,8 metri tra i tavoli, ad esempio. Percorsi interni a senso unico per la clientela, dunque per evitare incroci ravvicinati in sala. Segnaletica per evitare code all’ingresso. I ristoratori potrebbero richiedere pagamento solo con carta di credito o bancomat, per evitare contatto con i soldi. così come sarebbe auspicabile la prenotazione on line del tavolo e la stessa consultazione del menu tramite app. Infine, i pannelli tra un tavolo e l’altro. Dovrebbero essere in plexiglass, a meno che i tavoli non siano occupati da persone dello stesso nucloe familiare. E poi controllo temperatura attraverso sensori per monitorare clienti e dipendenti. I banconi, come già sta avvendendo nei locali che fanno asporto, dovrenno essere tutti muniti di barriera protettiva trasparente.