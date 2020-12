Roby Facchinetti on line per “Katy per sempre”, il suo primo romanzo

Secondo appuntamento lunedì prossimo, 14 dicembre, con la rassegna 3.0 “Pagina Dispari Live” winter edition. E’ il turno di Roby Facchinetti con “Katy per sempre” (Sperling & Kupfer), per l’artista dei Pooh si tratta del primo romanzo.

A dialogare in diretta streaming alle 20.30, sulla pagina Fb del Mondadori Bookstore di Taranto, ci sarà il giornalista Claudio Frascella, dopo i saluti di Fabiano Marti, vicesindaco e assessore alla cultura e allo sport del Comune di Taranto.





Il libro Katy per sempre (Sperling & Kupfer)

Chi è Katy? È una ragazza dolce e un po’ ribelle con tanti sogni e un grande amore per la musica. Il suo rifugio speciale sono le canzoni dei Pooh. Nei momenti difficili che la vita le riserva la aiutano a rimettersi in piedi e a ricominciare. Nei periodi felici, nei momenti bellissimi che l’amore e l’amicizia le regalano, quei testi e quella musica diventano i suoi compagni migliori, e le basta riascoltarli per provare l’intima gioia di quegli istanti. Appassionante e coinvolgente, la storia di Katy attraversa il nostro tempo, parla al nostro cuore toccando corde profonde e in una trama di emozioni e realtà, ritroviamo la sensazione