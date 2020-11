Rossa o arancione, la Puglia in bilico. Le nuove restrizioni in vigore da domani

Rossa o arancione, certamente non verde. La Puglia è tra le Regioni in bilico tra la fascia ad alto rischio contagio e quella a medio rischio (tutto dipende dall’ormai noto indice Rt).

Il Dpcm è stato firmato la scorsa notte. Ci sono regole che valgono per tutti gli italiani e restrizioni aggiuntive da osservare a seconda della fascia di rischio di appartenenza. Questo criterio non piace ai presidenti di Regione che avrebbero preferito provedimenti uniformi e spalmati per tutto il Paese. In attesa di conoscere la ripartizione per fasce, che ogni 15 giorni sarà revisionata, e dunque potrà mutare in peggio o in meglio per qualsiasi territorio, ecco le norme fondamentali in vigore da domani 5 novembre.





Zone verdi

Le zone verdi (regole per tutti): ‘Coprifuoco’ alle 22 alle 5. Trasporti pubblici al 50% di capienza. Licei chiusi e in Dad. Alle elementari e alle medie con la mascherina. Bar e ristoranti solo a pranzo. Rimane il divieto di apertura dopo le 18. Musei, cinema, teatri e mostre chiusi. Sospesi i concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario. Sospesi gli esami per l’abilitazione professionale. Centri commerciali chiusi nei festivi e nei week end ad eccezione delle farmacie, alimentari, tabaccai ed edicole.

Zone arancioni

Oltre alle misure di carattere nazionale sono previste restrizioni aggiuntive. Divieti in vigore per 15 giorni con verifica della situazione d’intesa con il presidente della Regione.

🚻 Divieto di ingresso. È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza’.

⛔️ Spostamenti tra Comuni

«È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione», a meno che non ci siano le «comprovate esigenze».

❌ Bar e ristoranti

Chiusi «bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio» e «fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».



Zone rosse

Anche in questo caso l’ordinanza ha validità 15 giorni.

Divieto di ingresso e spostamento.

«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati».Si potrà entrare e uscire e muoversi solo per «comprovate esigenze». È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

⛔️ Negozi e locali

Sono chiusi i negozi ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

🚫 Scuole in Dad dalla seconda media in su.

❌ Sport

Sono sospese le attività sport anche nei centri all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività nei pressi di casa.