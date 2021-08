Ruvo, Agrigento e Sant’Antimo le squadre da battere. Olive presenta la B… e il suo Cus Jonico

“Per me si tratta della ventinovesima stagione che inizio da allenatore, è sempre una sensazione positiva: come il primo giorno di scuola”. (foto Aurelio Castellaneta)



Davide Olive traccia il profilo del suo nuovo Cus: “E’ un gruppo rinnovato, stravolto rispetto alla passata stagione quando abbiamo fatto un percorso eccezionale. M;olti giocatori dello scorso anno hanno trovato soluzioni diverse, non ci siamo scoraggiati e abbiamo formato con rinnovato entusiasmo un roster che ci sembra possa dare soddisfazioni: un gruppo giovane, con una buona fisicità e altre caratteristiche che abbiamo ricercato. Giocatori buoni tecnicamente e con un atteggiamento difensivo di livello – spiega il coach – con l’idea è di avere una squadra che possa giocare di più in velocità sui 28 metri del campo e che sia più solida negli 1 contro 1″.

Coach Olive non ama sbilanciarsi, e non lo fa nemmeno questa volta, ma di una cosa è sicuro: “Vogliamo essere protagonisti, non ci sono dubbi, questo vuol dire giocare ogni gara al 110% e provare a tirare il massimo per vincere quante più partite possibili. Nemmeno quest’anno pongo obiettivi: vogliamo lavorare partita per partita, per fare sempre meglio, migliorandoci singolarmente e come squadra.





Olive individua in tre compagini le avversarie più accreditate per i primi posti in classifica nel girone D: “Credo che Ruvo, Sant’Antimo e Agrigento siano le formazioni migliori, almeno sulla carta. Però come ogni anno poi sarà il campo a stabilire chi ha operato meglio”.