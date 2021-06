Sabato a Taranto il sorvolo delle Frecce Tricolori

Sabato 5 giugno le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare stenderanno in cielo il Tricolore sul golfo di Taranto in occasione dell’apertura della seconda tappa – ed unica in Italia – del campionato SailGP.

L’ultima volta che la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ha sorvolato Taranto, è stato a giugno del 2018 in occasione del giuramento solenne degli allievi Volontari in Ferma Prefissata che si celebrò sulla Rotonda del Lungomare (leggi qui).





Gioco di squadra, affiatamento, intesa, preparazione, ma anche velocità, adrenalina ed aerodinamica: questi alcuni degli elementi che caratterizzano sia gli equipaggi dei catamarani del SailGP sia i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale. “Sono molti i punti in comune tra il nostro mondo e quello delle competizioni in mare: dall’importanza che rivestono le previsioni meteorologiche sul campo di gara, alla tecnologia e ai profili alari delle vele di queste veloci imbarcazioni”, queste le parole del comandante delle Frecce Tricolori T.Col. Gaetano Farina in vista dell’evento.

Da 60 anni la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha il compito di rappresentare il Paese ed il Made in Italy nel mondo. Dal 1° marzo del 1961, infatti, gli uomini e le donne delle Frecce Tricolori sono ambasciatori di valori quali unità, senso di appartenenza e della capacità di fare squadra dell’Aeronautica Militare, delle Forze Armate e di tutto il Sistema Paese.

Per questo speciale anniversario, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori voleranno per tutta la stagione acrobatica 2021 con delle nuove livree celebrative, realizzate sugli impennaggi di coda e sui lati della fusoliera, che richiamano gli emblemi e le denominazioni delle Pattuglie dei diversi Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare che negli anni ’50 si alternarono nel compito di rappresentanza poi assegnato al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, costituito sull’aeroporto di Rivolto (UD).

In occasione dell’evento, sul lungomare della città di Taranto – dove ha sede la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare e a cui la Forza Armata è storicamente legata – saranno presenti degli stand promozionali ed una riproduzione della cabina di pilotaggio di uno dei velivoli MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, grazie al quale – nel rispetto delle norme anti-Covid – sarà possibile provare l’emozione di salire a bordo dei jet delle Frecce Tricolori. (Credits: la foto copertina di questo articolo è gentilmente concessa da Aurelio Castellaneta. La foto degli arei a terra con le nuove livree è concessa da Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea – Sezione Pubblica Informazione e Comunicazione)