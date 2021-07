Saldi estivi, in Puglia al via da sabato 24 luglio

Da sabato 24 luglio avvio dei saldi estivi di fine stagione anche in Puglia regione in cui la data di avvio dei saldi è stata posticipata di tre settimane su richiesta delle stesse associazione dei commercianti.

“I saldi nella provincia di Taranto e in tutta la regione – si legge in una nota stampa di Confcommercio – partiranno sabato prossimo e termineranno il 15 settembre. Buona parte delle attività domenica 25 luglio resteranno aperte in tutta la provincia per dar modo alla clientela di effettuare gli acquisti con calma. In queste ore nelle attività del commercio, ed in particolare in quelle della filiera della moda, si programma la partenza saldi con la comunicazione della data di avvio ai Suap dei Comuni di riferimento (entro 5 giorni dall’avvio saldi), la scelta della merce, l’ allestimento degli stand e delle vetrine, le indicazioni di sconto. Di fatto qualche attività, contravvenendo la legge reg. n. 10/2016 , già da alcuni giorni sta effettuando vendite promozionali che come è noto sono vietate nei 15 giorni antecedenti la data di avvio dei saldi”.





“La Puglia, su richiesta delle maggiori organizzazioni rappresentative del commercio ed in particolare di

Confcommercio – prosegue la nota stampa – visto il perdurare dell’emergenza sino al 10 maggio- ha spostato la data di inizio saldi a sabato 24 luglio 2021, con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 981 per favorire la

ripresa delle attività del commercio”.