Salerno (imbattuta) cade al PalaMazzola: Ad Maiora Taranto, prova di maturità

Prova di maturità superata, sul campo. Ad Maiora batte Salerno (quintetto forte ma a Taranto altalenante) e si attesta al secondo posto della B di basket.

Se dobbiamo cercare un difetto, allora sarà lecito attendersi sessioni straordinarie di tiri liberi in settimana. Per il resto, davvero una bella partita quella vinta meritatamente (ieri sera) al PalaMazzola dalla Ad Maiora Taranto contro la capolista Salerno (imbattuta) che in avvio sembrava potesse espugnare anche il parquet tarantino: bella circolazione di palla e tiro preciso dalla distanza. Poi la squadra campana ha abbassato i ritmi e ha subìto le tenaci padrone di casa trascinate da Berardi.





Taranto ha tenuto il passo delle più brave. Non si è sottratta al confronto con la capolista e ha saputo allungare a pochi minuti dalla fine. E pure a rimbalzo ha cancellato il gap di centimetri (perché nel il rimbalzo è un istituto giuridico fondamentale.. non è solo questione di altezza).

Poi, l’equilibrio ha garantito brividi ai pochi fortunati presenti. La squadra di Fabio Palagiano ha un’ottima play (anzi due, mica male!) tanta esperienza (Palmisano, Ciminelli e Di Gregorio hanno saggi punti nelle mani) e gioventù combattente. Il coach miscela bene i cambi: la formula convince.

Ad Maiora Taranto è tra le squadre da battere di questa serie B di pallacanestro femminile, ormai è a referto. E non potrà che far meglio, lavorando magari sulla gestione delle emozioni negli ultimi secondi…

Ad Maiora Basket Taranto – Salerno Basket 61 – 57 (13 -14, 27 – 22, 43 – 37)

Ad Maiora: Armenti 8, Caliandro n.e., Di Gregorio 7, Caminiti n.e., Palmisano 6, Berardi 17, Gatti 6, Lacitignola 13, Ciminelli 4, Gismondi, Donzelli n.e., Vitali n.e. (All. Fabio Palagiano – 1° ass. all. Francesca Rubino)

Salerno Bk 92: Golemi n.e., Valerio 16, Orchi 7, De Mitri 7, Cragnolino 9, Mancuso, Sestito, Martella n.e., Van der Linden 5, Aceredo Giralfe 11, Duran Calvete 11, Scolpini 2. (All. Aldo Russo – 1° ass. all. Valerio Russo).