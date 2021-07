Santa Rita Basket, una stagione di lavoro… che proietta già alla prossima

Il bilancio è positivo, per dirla con Nico Leale, coach responsabile del settore giovanile dell’Anspi Santa Rita Basket Taranto.

(comunicato Santa Rita Basket Taranto) Non si è svolta la serie C silver, com’è noto, categoria regionale che vede impegnata la nostra prima squadra. Ma l’asse portante (ovvero i gruppi Under 20 e Under 18) si presenterà a settembre forte di questo anno denso di allenamenti sui fondamentali e sulla tenuta psicomotoria dei singoli. Vale per chi ha poi avuto la possibilità di disputare un campionato (Under 20, U18, U16, U15 e U13 maschile) negli ultimi tre mesi. Vale anche per chi si è “soltanto” allenato, in assenza di un numero sufficiente di squadre per l’allestimento del torneo regionale (U16 donne).





E’ stato un anno di crescita. Siamo già pronti per la stagione 2021/2022.

“Nonostante si sia lavorato per strappi, adeguando l’attività a seconda delle normative vigenti sulla prevenzione covid – spiega Leale – possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti. Il programma stabilito ad inizio stagione prevedeva doppie sedute tecnico-atletiche, certo, ma abbiamo dovuto fare i conti con la realtà e ci siamo adeguati alle norme d’emergenza. Grazie alla possibilità di lavorare in esterno nel Centro Sportivo Palafiom – prosegue il nostro responsabile del settore giovanile – abbiamo salvaguardato il programma atletico individuale. Mesi di lavoro intenso di cui faremo tesoro. Poi, siamo rientrati in palestra e abbiamo ripreso il filo del discorso tecnico interrotto in precedenza.















Tutti i gruppi sono stati encomiabili, costantemente seguiti da tecnici del calibro e dell’esperienza di Sandro Albanese, Mario Buccoliero, Giovanni Menga, Sergio Voltasio, Nicola Zicari, Giuseppe Chiloiro” evidenzia Leale.

Il ritorno in campo, quindi allo sport da contatto tra allenamenti e gare, ha regalato alla Santa Rita non poche soddisfazioni.

L’Under 20 è arrivata seconda nel girone.

L’Under 18 ha vinto la stagione regolare e ha poi perso la semifinale nella final four.

Under 16 eccellenza è giunta seconda a pari punti con tre squadre (quarta nella classifica avulsa) e ha perso lo spareggio per continuare i playoff.

L’Under 15 ha vinto il suo girone e ha poi perso la finale pugliese con la vincente dell’altro girone.

L’Under 13 ha avviato il percorso di crescita, come da programma, inserendo in gruppo anche cestisti esordienti (2009-2010).

L’Under 16 femminile – gruppo costruito in collaborazione con la società De Florio – non ha potuto disputare alcun campionato (poche adesioni in Puglia…) ma l’ultimo anno di allenamenti ha fatto registrare un salto di livello tecnico davvero soddisfacente.

“Adesso c’è da programmare la nuova stagione – chiude coach Leale – con l’intenzione di applicare il programma generale, e completo, interrotto dagli eventi e ripreso in parte negli ultimi tre mesi”.

Anche Giovanni Menga è soddisfatto. E’ il coach del gruppo C silver che ad ogni modo ha tenuto caldi i motori nei campionati Under 20 e Under 18, conseguendo – come abbiamo già visto – ottimi risultati.

Menga è anche responsabile tecnico del minibasket dell’Anspi Santa Rita Taranto. “Con coach Chiloiro abbiamo lavorato tanto all’aperto, focalizzando l’attenzione sull’attività motoria e coordinativa individuale. Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti si sono ultimamente cimentati in gara e questo è importante perché porta lo sguardo a ciò che faremo nei prossimi mesi…”

E la C silver? “E’ stato un anno di crescita per tutti. I campionati Under ci hanno attestato tra i gruppi principali della Puglia. Siamo adesso più esperti e con tanta voglia di ricominciare – conclude Giovanni Menga – è stato un anno anomalo… ma passione e lavoro non sono mancati. Ringraziamo tutti i ragazzi per questo”.