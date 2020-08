Santa Rita riparte da coach Menga e prepara la C silver

“C siamo”, annuncia la società di Felice Zicari. Santa Rita Taranto per il terzo anno consecutivo giocherà in C Silver, potenziando il progetto giovani. Ai suoi Under 20, infatti, l’Anspi affiancherà altri ragazzi… già esperti della categoria.



“L’Anspi Santa Rita Basket Taranto parteciperà anche nella prossima stagione al campionato di serie C Silver – si legge nella nota della società ionica – in campo, agli ordini di coach Giovanni Menga, gli Under 20 che saranno impegnati anche nel campionato di categoria, così come gli Under 18″. I due gruppi (su tre fronti) saranno allenati da Menga che riparte, dunque, alla guida del quintetto di C in continuità con il programma avviato poco prima del lockdown. “Il roster della C Silver sarà inoltre integrato da giocatori giovani… e già esperti della categoria” confermano.





(foto stagione 2019-2020)



Novità anche nel Settore Giovanile. Arriva infatti coach Sergio Voltasio, che tra l’altro dal 1993 al 2008, da giocatore, ha indossato la canotta della Santa Rita. Negli ultimi anni alla Valentino Castellaneta, Voltasio affiancherà Nico Leale (che dell’intero settore giovanile è il responsabile tecnico) nella conduzione della Under 16 e a sua volta sarà il primo coach dell’Under 15.