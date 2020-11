Scuola, il liceo Battaglini di Taranto parte con gli open days a distanza

Anche se a causa dell’emergenza covid la scuola è in pieno caos, da gennaio partiranno le iscrizioni al prossimo anno scolastico, 2021/22. Anche gli open days diventano virtuali. Questa è, infatti, la strada scelta dal Liceo Scientifico “Giuseppe Battaglini” di Taranto.

“Normalmente – spiega una nota stampa del liceo – è in questo periodo dell’anno che le scuole si attivano con visite guidate dell’Istituto per illustrare l’offerta formativa, le classi, i laboratori. Un’opportunità utile alle famiglie e ai ragazzi della scuola secondaria di I grado per osservare da vicino la realtà scolastica e porre domande non solo ai docenti, ma anche agli studenti che al momento frequentano l’istituzione scolastica. In questo difficile periodo di emergenza sanitaria, con le limitazioni agli spostamenti tra i Comuni ed anche nella stessa città, la scelta della scuola superiore può diventare un’impresa ardua. Grazie alla tecnolgia, però, anche gli open days si fanno a distanza”.





L’iniziativa è stata ribattezzata “Il Battaglini in anteprima: scopri come si vive e si studia nel Liceo Battaglini di Taranto”. In questo modo, si legge nella nota stampa, “la scuola ha saputo cogliere la sfida e non si è fermata, ma ha elaborato nuove strategie per il raggiungimento dei suoi obiettivi e l’attività di Orientamento in entrata continua ed è più attiva che mai. Già a partire da lunedì 23 novembre 2020, alunni e docenti presenteranno il Liceo nell’esclusiva modalità online attraverso i 10 appuntamenti di “Bussole per l’orientamento”, i 6 percorsi laboratoriali e i 5 webinar. Il dialogo costante con i genitori e gli alunni delle scuole secondarie di

1^ grado, che ha sempre caratterizzato la linea di indirizzo dello storico liceo tarantino, sarà assicurato attraverso la partecipazione videoconferenze”.

Mercoledì 16 dicembre, alle 17 sarà il dirigente Scolastico, Patrizia Arzeni, a presentare la proposta formativa del polo liceale che vanta diversi indirizzi:

liceo scientifico ad indirizzo tradizionale; liceo scientifico con opzione scienze applicate; liceo scientifico quadriennale; liceo con curvatura biomedica; liceo matematico; liceo con progetto P-Tech; liceo Cambridge International IGCSE; liceo con curvatura economica-giuridica. Per partecipare alle iniziative, anche a più di una, è necessario iscriversi inviando una mail a [email protected] Nella mail di conferma dell’iscrizione all’incontro sarà indicata la procedura per la partecipazione.

“I percorsi laboratoriali – spiega il comunicato – si svolgeranno in contemporanea. Nel corso di ciascun pomeriggio sarà possibile partecipare a un unico percorso. Chi desiderasse partecipare a più percorsi dovrà iscriversi a più pomeriggi. Gli studenti saranno divisi in due gruppi (dalle 16.30 alle 17.15 e dalle 17.30 alle 18.15). Sul sito del Liceo http://www.battaglini.edu.it/ sono comunicate le date e saranno pubblicate le modalità e la data di apertura delle iscrizioni al Liceo per l’anno scolastico 2021/22”.