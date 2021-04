Scuola, ultimati i lavori all’istituto Liside di Taranto

Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della sede centrale dell’Istituto “Liside” di Taranto, in via Ancona. I lavori hanno

consentito di restituire una nuova struttura a disposizione non solo degli studenti, ma anche di enti o associazioni del territorio.

Dopo un lungo periodo di chiusura, la palestra potrà accogliere attività motorie e sportive, in particolare pallacanestro e pallavolo. A seguito della limitata presenza di studenti, a causa della pandemia, è stato possibile accelerare gli interventi di ripristino delle strutture.





Sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dell’edificio, il completamento di laboratori Ottico, Odontotecnico, Stampa, Fotografia. Inoltre, è stato realizzato un innovativo laboratorio di “Didattica Immersiva”.

I lavori sono stati eseguiti, spiega una nota stampa dello stesso istituto Liside, “grazie alla pluriennale costruzione di una preziosa filiera di comunità tra Scuola, Provincia e Comune”.

Positiva anche la collaborazione degli undici tirocinanti del progetto RED (Reddito di dignità), “selezionati per ricoprire la qualifica di collaboratori scolastici, di assistenti tecnici e di manutentori. I tirocinanti del Progetto RED – continua la nota stampa – promosso dalla Regione Puglia e realizzato in concorso con il Comune di Taranto, sono stati ben coordinati e supportati da tutto il personale dell’Istituto.

Ciò allo scopo di creare un gruppo molto coeso e consapevole di offrire, con il loro lavoro, utili risorse per arricchire l’offerta formativa della scuola ed accogliere al meglio gli studenti che presto rientreranno in classe”.