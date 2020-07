Scuole in provincia di Taranto, 1 milione di euro per la ripartenza post covid

Un milione di euro per adeguare gli spazi e la didattica ai tempi del covid nelle scuole secondarie di secondo grado gestite dalla Provincia di Taranto. A tanto ammonta il finanziamento ottenuto dall’Ente grazie alla partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione dello scorso 24 giugno.

“Risorse che l’Amministrazione provinciale – si legge in una nota stampa della Provincia – intende investire di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), i sindaci e i dirigenti scolastici di Terra Jonica”. A questo scopo, lo scorso 7 luglio, il presidente Giovanni Gugliotti ha tenuto un’assemblea dei sindaci con la partecipazione del dott. Trifiletti, responsabile dell’ambito di Taranto dell’USR e dei rappresentanti delle tre scuole Polo di ambito della Provincia di Taranto, per individuare le linee di indirizzo degli interventi.





“Dati i tempi molto stretti sia dell’avvio del nuovo anno scolastico che della rendicontazione al Ministero (da inviare entro il 31/12/2020) – continua la nota stampa della Provincia – l’assemblea ha stabilito di tralasciare gli interventi edili (da realizzare con altre risorse e linee di finanziamento) e di concentrare la spesa su arredi e attrezzature tecnologiche. In particolare, con una dotazione di circa 23,50€/alunno, tutti gli istituti superiori della provincia potranno richiedere, tramite l’invio di un’apposita scheda al settore Edilizia Scolastica della Provincia, l’acquisto nuovi banchi monoposto e sedie (per rispettare il distanziamento anti covid) e attrezzature tecnologiche come pc, tablet, monitor interattivi e piattaforme per la didattica, sistemi di video conferenza e tavolette grafiche”.

“La Provincia di Taranto si farà trovare pronta alla ripartenza delle attività didattiche – commenta il presidente Giovanni Gugliotti – garantendo ai nostri studenti un ritorno in piena sicurezza. Infatti, grazie all’efficace azione dei tecnici del settore Edilizia Scolastica, abbiamo ottenuto delle importanti risorse che impiegheremo per rendere più sicure e al passo con i tempi le nostre scuole. Mi piace sottolineare il gioco di squadra fra istituzioni, che vede impegnati Provincia, comuni, Ufficio Scolastico

Regionale e istituti scolastici, con l’obiettivo di affrontare e superare al meglio questa emergenza e dare a tutti i nostri ragazzi di Terra Jonica le medesime opportunità”.