Serie D, il Taranto al comando di un girone appeso ai recuperi

Classifica sostanziale e classifica virtuale, quella reale è tutta ancora da scrivere perchè le partite da recuperare sono tante. Sarà un campionato presumibilmentre da vivere sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Diverse squadre hanno una partita da recuperare, alcune due o tre. l’Altamura in arretrato addirittura ne ha cinque.

Il Taranto, meritatamente, è intanto al primo posto. Ha recuperato i suoi quattro turni slittati in inverno a causa del covid e si gusta il primato con il rammarico di non aver battuto il Casarano allo Iacovone (inutile ormai recriminare su quel fuorigioco che non c’era: sarebbe stato gol valido).





La squadra di mister Laterza ieri ha nettamente superato il Molfetta (rimasto in dieci per due terzi della partita, eppure mai domo) e ha salutato con favore il ritorno al gol di Corvino, così come l’ottima prestazione di alcuni singoli che meritano fiducia e minuti. Laterza dovrà e saprà dosare forza e voglia di riscatto di tutti. Il campionato del resto è lungo, apertissimo e ancora appeso alle tante – troppe – gare da recuperare.

Ieri si sono giocati quattro recuperi del girone H:

TARANTO – MOLFETTA 3-1

’27 Serafino (T), ’70 Diaz rig. (T), ’76 Strambelli (M), ’89 Corvino rig. (T)

BITONTO – CASARANO 1-3

SORRENTO – FBC GRAVINA 1-0

PORTICI – BRINDISI 2-1



CLASSIFICA

42 TARANTO

40 CASARANO*

37 LAVELLO*

35 FIDELIS ANDRIA

34 PICERNO*

34 NARDO’*

33 MOLFETTA*

30 SORRENTO

29 BITONTO*

28 AUDACE CERIGNOLA

27 TEAM ALTAMURA*****

24 REAL AVERSA**

23 BRINDISI

21 FASANO

20 FRANCAVILLA

18 PORTICI

16 GRAVINA***

15 PUTEOLANA**

(ogni asterisco equivale ad una gara darecuperare)

Prossimo turno, domenica 28 marzo alle 15

AUDACE CERIGNOLA-LAVELLO

PICERNO-MOLFETTA CALCIO

BITONTO-FRANCAVILLA

BRINDISI-TARANTO

CASARANO-NARDO’(rinv.)

GRAVINA-PORTICI

PUTEOLANA-FIDELIS ANDRIA

REAL AVERSA-FASANO

SORRENTO-TEAM ALTAMURA

(La Ringhiera – foto Aurelio Castellaneta, il primo gol della gara tra Taranto e Molfetta segnato da Serafino)