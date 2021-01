Serie tv, il ritorno di Peaky Blinders

Anticipazioni e indiscrezioni sulla sesta serie di Peaky Blinders che racconta l’epopea di Tommy Shelby e della sua famiglia. Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi. Secondo quanto riporta il sito ufficiale si tratterà dell’ultima serie della saga.

La lavorazione ha subito ritardi dovuti alla pandemia. “Crediamo che questa sarà la serie migliore di tutte” – afferma il creatore e scrittore Steven Knight. “Mentre la serie tv volge al termine, la storia continuerà in un’altra forma” ha detto. Probabilmente con un film.





SESTA E ULTIMA SERIE MA LA STORIA CONTINUA

Caryn Mandabach (produttore esecutivo) ha confermato l’annuncio con questo messaggio ai fan: “Insieme ai nostri meravigliosi e solidali partner di BBC e Netflix, abbiamo lavorato diligentemente per assicurarci di poter riportare Peaky in produzione in sicurezza. La sesta serie segna la fine di una storia epica che ha affascinato il pubblico sin dal suo inizio nel 2013, ma il mondo di Peaky Blinders continuerà sicuramente a vivere”

Tommy Bulfin (produttore esecutivo per la BBC) ha aggiunto: “Siamo molto entusiasti che le riprese di Peaky Blinders siano iniziate e siamo grati a tutti per il loro duro lavoro. Le sceneggiature di Steve per la sesta serie sono davvero notevoli e siamo sicuri, delizierà i fan”.

La sesta serie è scritta da Knight, Anthony Byrne ritorna come regista dopo aver diretto la quinta serie con grande successo e Nick Goding produrrà. I produttori esecutivi sono Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne e Cillian Murphy.

Tommy Bulfin è produttore esecutivo per la BBC e Lucy Bedford è produttore esecutivo per Tiger Aspect. Peaky Blinders , di Caryn Mandabach Productions, è co-prodotto con Tiger Aspect Productions e distribuito a livello internazionale da Banijay Rights.

Il team di produzione di Peaky Blinders ha sviluppato protocolli di produzione completi per garantire che la serie venga prodotta in modo sicuro e responsabile e in conformità con le linee guida del governo, durante questo periodo di pandemia globale. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta dalla pagina Facebook ufficiale di Peaky Blinders)