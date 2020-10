Sicurezza sul lavoro, intesa tra Confindustria Taranto e Inail Puglia

La sicurezza sul lavoro come prevenzione e come sviluppo di nuove tecnologie. Questo, in sintesi, lo scopo di “Impresa sicura – Campagna di informazione e accompagnamento alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’innovazione tecnica, tecnologica e gestionale”.

Il progetto è stato presentato questa mattina e vede insieme Confindustria Taranto e Inail Puglia. Erano presenti il direttore regionale Inail Puglia Giuseppe Gigante e il vicepresidente di Confindustria Paolo Campagna. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza dei sistemi di prevenzione e l’aumento del numero di imprese del territorio che aderiscono a questo modello. Il progetto è stato elaborato da Confindustria Taranto a seguito della pubblicazione da parte dell’Inail di un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali.





Nel merito la collaborazione è finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi tra i quali: diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro al sistema imprenditoriale della provincia di Taranto per mezzo della promozione e diffusione delle conoscenze relative ai SGSL ai sensi della norma UNI ISO 45001; sensibilizzare le imprese allo sviluppo di atteggiamenti proattivi in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro attivando processi virtuosi volti all’adesione al sistema di gestione certificabile secondo lo standard ISO 45001; accompagnare le imprese, attraverso servizi di consulenza, nel processo di analisi di contesto per l’implementazione di un SGSL certificabile UNI ISO 45001″.