Silvia Avallone ospite venerdì 7 maggio di #LibroConNesso (diretta Fb)

Silvia Avallone sarà ospite di LibroConNesso, la rassegna letteraria on line ideata da La Ringhiera e organizzata in stretta collaborazione con le docenti referenti della Rete di Scuole #Taranto Legge.

I VIDEO DI TUTTI GLI INCONTRI SVOLTI

Protagonisti degli incontri con gli autori, come sempre in diretta sulla pagina Fb de La Ringhiera, sono gli studenti e le studentesse delle secondarie superiori ioniche, in particolar modo delle scuole della rete (Archita, Pitagora, Aristosseno, Principessa Maria Pia, Ferraris-Quinto Ennio e Calò).

Silvia Avallone parlerà con loro, e ovviamente con noi, del suo ultimo libro “Un’amicizia”. Appuntamento venerdì 7 maggio prossimo, alle 16, in diretta sulla pagina de La Ringhiera. (foto copertina libro scaricata dalla pagina Fb di Silvia Avallone). Il 14 maggio chiuderà la prima sessione della rassegna Giacomo Mazzariol.