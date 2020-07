Slc Cgil denuncia call center in provincia di Taranto: “Sottopagati e con poca sicurezza”

Ennesima denuncia del sindacato Slc Cgil per un call center che lavora a Crispiano, in provincia di Taranto, per conto di una grande impresa della telecomunicazione. “Ci chiediamo – scrive in un comunicato Andrea Lumino, segretario generale della Slc Cgil – quale possa essere il rispetto delle misure di sicurezza in un ambiente in cui si accede da una saracinesca? E quale sia il rispetto delle misure anticovid visto che come organizzazione sindacale non siamo stati coinvolti nella costituzione di comitato previsto dal protocollo per le misure anti contagio del 24 Aprile 2020?”

Lumino lamenta una paga per i dipendenti inferiore a quanto previsti dagli accordi siglati con il sindacato. Purtroppo, non sarebbe un caso isolato.

“Dopo la denuncia sul call center di Statte – scrive il sindacalista nel comunicato – adesso abbiamo segnalato all’Ispettorato, allo Spesal ed al Comune di Crispiano quest’ennesima azienda: è inaccettabile, non si può continuare così”. Non c’è solo la denuncia. “Lanciamo una proposta – continua il segretario della Slc Cgil – al presidente della Provincia di Taranto: chiediamo la convocazione di un tavolo a cui partecipino tutti i comuni della Provincia verificando la disponibilità a sottoscrivere un protocollo in cui si stabilisca che le Amministrazioni comunali siano parte attiva, attraverso i rilasci delle autorizzazioni dagli uffici competenti come i Suap, nella verifica delle condizioni di regolarità contrattuale, adottando come parametro di riferimento l’accordo Asstel con Cgil, Cisl. Uil sui call center outbound e di sicurezza, rendendosi disponibili a denunciare con i sindacati irregolarità e inadempienze”.





Lumino chiede che anche i committenti, una volta per tutte, dicano da che parte vogliono stare. “Ci chiediamo – conclude – se sia possibile che nel 2020 si lavori in un call center accedendo da una saracinesca. Vorremmo una risposta”. [Credits: l’immagine a corredo di questo articolo è tratta dal profilo Facebook di Andrea Lumino]