Sole 24 Ore: De Caro primo. Orlando, De Magistris e Melucci giù. Zaia top tra i governatori

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è primo fra i sindaci. Luca Zaia, presidente del Veneto, è primo fra i presidenti di Regione. E’ questo il risultato della “Governance poll dei sindaci 2020”, indagine sul gradimento degli amministratori pubblici realizzata per “Il Sole 24 Ore” da Noto Sondaggi (leggi qui).

La classifica tiene conto dei consensi registrati dai sindaci e governatori (i primi quattro posti sono appannaggio del centrodestra). Più equilibrata tra i poli si presenta invece la guaduatoria dei sindaci. Al campione di mille elettori è stato chiesto se oggi voterebbero contro o per il sindaco (o governatore) in carica.





De Caro risulta così il primo cittadino (Bari) che oggi otterrebbe – se si votasse, stando a questa ricerca commissionata dal Sole 24Ore – lo scarto positivo più alto. Secondo posto per il sindaco di Messina, Cateno de Luca. Sul terzo gradino del podio (ex aequo) Marco Bucci (Genova) Giorgio Gori (Bergamo). Giù le M5S Virginia Raggi (Roma) Chiara Appendino (Torino). La prima finisce al penultimo posto (-29 per cento rispetto alla sua elezione), la secomda al 97esimo (-10,9). Male De Magistris: il sindaco di Napoli è al 100esimo posto con uno scarto negativo evidente. Ultima piazza per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando (105) che condivide la zona bassa della classifica con Salvo Pogliese di Catania, Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria. E come detto, scende anche Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto (100esimo): -8% rispetto al 2017. (dettaglio Adnkronos).

Quanto alle regioni, le prime quattro posizioni sono occupate dal veneto Luca Zaia, come detto, seguito dal friulano Massimiliano Fedriga e dalla umbra Donatella Tesei. Quarta è Jole Santelli (Calabria). Tutti del centreodestra. Il centrosinistra spunta al quinto posto con l’emiliano Stefano Bonaccini. Va su Giovanni Toti in Liguria, vanno giù Michele Emiliano in Puglia e Attilio Fontana in Lombardia. Ultimo tra i “governatori”, secondo il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore, Nicola Zingaretti (Lazio).